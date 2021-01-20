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Новости
Украина
20 января 21, 11:16
Сутки в ООС: два обстрела, без потерь у ВСУ
Донбасс
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Сепаратисты из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных возле Водяного и Южного.
За сутки, 19 января, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 20 января.

Недалеко от Водяного, на Приазовье, сепаратисты открыли огонь в сторону позиций украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. При этом возле Южного противник вел огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие на обстрелы противника открыли огонь. Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет.

О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируется украинским воинами", - сказано в сообщении.

Источник: https://korrespondent.net/
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