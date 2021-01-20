Сутки в ООС: два обстрела, без потерь у ВСУ

За сутки, 19 января, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 20 января.





Недалеко от Водяного, на Приазовье, сепаратисты открыли огонь в сторону позиций украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. При этом возле Южного противник вел огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





Украинские военнослужащие на обстрелы противника открыли огонь. Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет.





О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.





"С начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируется украинским воинами", - сказано в сообщении.



