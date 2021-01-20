От COVID-19 излечились 900 тысяч украинцев

В Украине за сутки 4383 новых случая коронавируса, всего в стране уже 1172038 случаев инфицирования. Об этом сообщает Минздрав в среду, 20 января.





При этом выздоровел за сутки 14 501 человек (всего - 900749), а 212 украинцев скончались (всего - 21258).





Статистика коронавируса по регионам:





Киев - 606

Винницкая область - 178

Волынская область - 103

Днепропетровская область - 157

Донецкая область - 208

Житомирская область - 92

Закарпатская область - 76

Запорожская область - 423

Ивано-Франковская область - 149

Киевская область - 226

Кировоградская область - 39

Луганская область - 76

Львовская область - 195

Николаевская область - 114

Одесская область - 223

Полтавская область - 158

Ровенская область - 111

Сумская область - 103

Тернопольская область - 120

Харьковская область - 335

Херсонская область - 48

Хмельницкая область - 165

Черкасская область - 200

Черновицкая область - 198

Черниговская область - 80





Напомним, что власти готовятся к введению ковид-паспортов. Пока всех привитых от коронавируса украинцев будут заносить в электронную систему министерства здравоохранения Украины.



