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Новости
Украина
20 января 21, 11:17
От COVID-19 излечились 900 тысяч украинцев
COVID-19
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При этом выздоровели за сутки в три раза больше украинцев, чем заболели. Быстрее всего болезнь по-прежнему распространяется в Киеве.
В Украине за сутки 4383 новых случая коронавируса, всего в стране уже 1172038 случаев инфицирования. Об этом сообщает Минздрав в среду, 20 января.

При этом выздоровел за сутки 14 501 человек (всего - 900749), а 212 украинцев скончались (всего - 21258).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 606
Винницкая область - 178
Волынская область - 103
Днепропетровская область - 157
Донецкая область - 208
Житомирская область - 92
Закарпатская область - 76
Запорожская область - 423
Ивано-Франковская область - 149
Киевская область - 226
Кировоградская область - 39
Луганская область - 76
Львовская область - 195
Николаевская область - 114
Одесская область - 223
Полтавская область - 158
Ровенская область - 111
Сумская область - 103
Тернопольская область - 120
Харьковская область - 335
Херсонская область - 48
Хмельницкая область - 165
Черкасская область - 200
Черновицкая область - 198
Черниговская область - 80

Напомним, что власти готовятся к введению ковид-паспортов. Пока всех привитых от коронавируса украинцев будут заносить в электронную систему министерства здравоохранения Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
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