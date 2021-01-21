Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.30
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 января 21, 08:45
От COVID-19 скончался 241 украинец за сутки
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Выздоровели за сутки вдвое больше людей, чем заболели. Больше всего случаев заболевания выявили в Киеве.

В Украине зафиксировали 5583 новых случая коронавируса за день, всего в стране их уже 1177621. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 января.

При этом выздоровел за день 13 981 украинец (всего - 914730), а 241 человек скончался (всего - 21499).

Статистика коронавируса по регионам:

  • Киев - 595
  • Винницкая область - 186
  • Волынская область - 154
  • Днепропетровская область - 295
  • Донецкая область - 280
  • Житомирская область - 184
  • Закарпатская область - 127
  • Запорожская область - 358
  • Ивано-Франковская область - 177
  • Киевская область - 235
  • Кировоградская область - 41
  • Луганская область - 124
  • Львовская область - 337
  • Николаевская область - 170
  • Одесская область - 223
  • Полтавская область - 244
  • Ровенская область - 251
  • Сумская область - 261
  • Тернопольская область - 150
  • Харьковская область - 302
  • Херсонская область - 101
  • Хмельницкая область - 202
  • Черкасская область - 162
  • Черновицкая область - 209
  • Черниговская область - 215

Ранее соцопрос показал, что украинцы стали меньше бояться COVID-19 и не готовы прививаться. Жители Украины стали меньше поддерживать бесплатную вакцинацию и локдаун. Даже среди тех, кто карантин одобряет, треть не считает, что он будет эффективным.

По состоянию на утро 21 января в мире зарегистрировали 671 198 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 17 299 человек.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 97 310 103 случая инфицирования, из них 671 198 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 083 337 человек, из них 17 299 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 69,8 млн человек.


В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 25-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11.
Korrespondent
Ещё по теме:
COVID в Украине: статистика заражений по областям
Украина за сутки установила новый антирекорд по COVID-19
В Украине за сутки 1616 новых случаев коронавируса
COVID-19: за сутки в Украине более 5 тысяч зараженных
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ЕСПЧ признал нарушения прав человека на Майдане
noimageСуд разрешил следствие против экс-командующего ВВ МВД
noimageКулеба: Планируем вывести отношения с США на новый уровень
noimageУкраина получит от ВБ 2,5 млрд на COVID-вакцины
noimageОт COVID-19 скончался 241 украинец за день
Лента новостей