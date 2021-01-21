От COVID-19 скончался 241 украинец за сутки

В Украине зафиксировали 5583 новых случая коронавируса за день, всего в стране их уже 1177621. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 января.

При этом выздоровел за день 13 981 украинец (всего - 914730), а 241 человек скончался (всего - 21499).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 595

Винницкая область - 186

Волынская область - 154

Днепропетровская область - 295

Донецкая область - 280

Житомирская область - 184

Закарпатская область - 127

Запорожская область - 358

Ивано-Франковская область - 177

Киевская область - 235

Кировоградская область - 41

Луганская область - 124

Львовская область - 337

Николаевская область - 170

Одесская область - 223

Полтавская область - 244

Ровенская область - 251

Сумская область - 261

Тернопольская область - 150

Харьковская область - 302

Херсонская область - 101

Хмельницкая область - 202

Черкасская область - 162

Черновицкая область - 209

Черниговская область - 215

Ранее соцопрос показал, что украинцы стали меньше бояться COVID-19 и не готовы прививаться. Жители Украины стали меньше поддерживать бесплатную вакцинацию и локдаун. Даже среди тех, кто карантин одобряет, треть не считает, что он будет эффективным.

По состоянию на утро 21 января в мире зарегистрировали 671 198 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 17 299 человек.



Согласно данным центра, в мире зафиксировано 97 310 103 случая инфицирования, из них 671 198 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 083 337 человек, из них 17 299 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 69,8 млн человек.





В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 25-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11.



