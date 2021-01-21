От COVID-19 скончался 241 украинец за сутки

В Украине зафиксировали 5583 новых случая коронавируса за день, всего в стране их уже 1177621. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 января.
При этом выздоровел за день 13 981 украинец (всего - 914730), а 241 человек скончался (всего - 21499).
Статистика коронавируса по регионам:
- Киев - 595
- Винницкая область - 186
- Волынская область - 154
- Днепропетровская область - 295
- Донецкая область - 280
- Житомирская область - 184
- Закарпатская область - 127
- Запорожская область - 358
- Ивано-Франковская область - 177
- Киевская область - 235
- Кировоградская область - 41
- Луганская область - 124
- Львовская область - 337
- Николаевская область - 170
- Одесская область - 223
- Полтавская область - 244
- Ровенская область - 251
- Сумская область - 261
- Тернопольская область - 150
- Харьковская область - 302
- Херсонская область - 101
- Хмельницкая область - 202
- Черкасская область - 162
- Черновицкая область - 209
- Черниговская область - 215
Ранее соцопрос показал, что украинцы стали меньше бояться COVID-19 и не готовы прививаться. Жители Украины стали меньше поддерживать бесплатную вакцинацию и локдаун. Даже среди тех, кто карантин одобряет, треть не считает, что он будет эффективным.
По состоянию на утро 21 января в мире зарегистрировали 671 198 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 17 299 человек.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 97 310 103 случая инфицирования, из них 671 198 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 083 337 человек, из них 17 299 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 69,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 25-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11.