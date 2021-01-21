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Новости
Украина
21 января 21, 13:14
Сутки в ООС: два обстрела, ранен военный
Донбасс
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Сепаратисты из пулемета и снайперского оружия обстреляли позиции ВСУ под Старогнатовкой, пострадал украинский военнослужащий.
За сутки, 20 января, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 21 января.

Недалеко от населенного пункта Старогнатовка сепаратисты открывали огонь в сторону позиций ВСУ из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия. Вследствие вражеских выстрелов был ранен украинский военнослужащий, его оперативно доставили в медучреждение, ему оказывают помощь медики.

О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируется украинским воинами", - сказано в сообщении.

Источник: https://korrespondent.net/
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