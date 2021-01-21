Кулеба: Планируем вывести отношения с США на новый уровень

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг, 21 января, заявил, что "Америка еще спит", а Киев уже работает над развитием отношений с США.





"Америка еще спит после большого дня вчера. А мы в МИД начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США. Планируем уже 2021 вывести наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия", - написал Кулеба в Twitter.





Отметим, на инаугурации нового президента Джо Байдена присутствовал украинский посол Владимир Ельченко.





А в американском посольстве в Украине после инаугурации заявили, что Соединенные Штаты "останутся непоколебимы в своей поддержке Украины".



