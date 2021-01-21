Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.30
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 января 21, 13:24
Кулеба: Планируем вывести отношения с США на новый уровень
Дмитрий Кулеба
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украина намерена развивать отношения с Соединенными Штатами. Вашингтон уже пообещал "непоколебимую поддержку".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг, 21 января, заявил, что "Америка еще спит", а Киев уже работает над развитием отношений с США.

"Америка еще спит после большого дня вчера. А мы в МИД начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США. Планируем уже 2021 вывести наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия", - написал Кулеба в Twitter.

Отметим, на инаугурации нового президента Джо Байдена присутствовал украинский посол Владимир Ельченко.

А в американском посольстве в Украине после инаугурации заявили, что Соединенные Штаты "останутся непоколебимы в своей поддержке Украины".

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Помпео о катастрофе МАУ: Иран покрывает виновных
В США арестовали захватчиков Капитолия
Мировая пресса о штурме Капитолия
Восемь выводов из попытки переворота в США
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ЕСПЧ признал нарушения прав человека на Майдане
noimageСуд разрешил следствие против экс-командующего ВВ МВД
noimageУкраина получит от ВБ 2,5 млрд на COVID-вакцины
noimageОт COVID-19 скончался 241 украинец за день
noimageСутки в ООС: два обстрела, ранен военный
Лента новостей