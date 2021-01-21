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Новости
Украина
21 января 21, 13:26
Суд разрешил следствие против экс-командующего ВВ МВД
Майдан
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По делу Майдана начнется еще одно расследование - в отношении экс-командующего внутренних войск МВД. От органов следствия подозреваемый скрывается.
Печерский районный суд Киева разрешил проведение специального досудебного расследования против бывшего командующего внутренних войск МВД Украины. Он подозревается в участии в группировке, осуществлявшей преступления против активистов Майдана, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, главы СБУ, министра внутренних дел, министра обороны и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также дезертирства", - сообщает пресс-служба.

Подозреваемый на данный момент от органов следствия и суда скрывается, поэтому это решение позволит провести досудебного расследования в его отсутствие (in absentia).

Добавим, что с 2012 по 2014 год должность командующего внутренних войск МВД Украины занимал генерал-лейтенант Станислав Шуляк.

Источник: https://korrespondent.net/
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