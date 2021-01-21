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21 января 21, 13:28
ЕСПЧ признал нарушения прав человека на Майдане
Майдан
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Евросуд вынес решение по ряд дел украинцев против государства по событиям в Киеве зимой 2013-2014 годов.
Европейский суд по правам человека вынес решение по событиям на Майдане зимой 2013-2014 годов, признав многочисленные нарушения прав человека. Об этом в четверг, 21 января, сообщает Европейская правда.

Так, суд вынес решение по делам "Шморгунов и другие против Украины", "Луценко и Вербицкий против Украины", "Кадура и Смалий против Украины", "Дубовцев и другие против Украины" и "Воронцов и другие против Украины".

ЕСПЧ единогласно постановил, что в рамках этих дел были многократно нарушены: статья 3 (запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции о правах человека, пункты 1 и 3 статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статья 11 (свобода собраний и ассоциаций), статья 2 (право на жизнь) и статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни).
Согласно решению суда, власти Украины сознательно использовали жестокое обращение, и государство несет ответственность за убийство по меньшей мере одного протестующего.

"Суд установил, что не было проведено эффективное расследование похищения, жестокого обращения и смерти брата господина Вербицкого, отметив, в частности, что национальная власть квалифицировала это как убийство, и за него ответственно государство", - говорится в решении.

Также суд решил, что власти сначала намеренно пытались сорвать мирные протесты, используя для этого чрезмерное насилие и незаконные задержания.

ЕСПЧ отметил, что выявленные нарушения были стратегией со стороны власти, а расследование событий на Майдане во многих случаях было неэффективным.
Кроме того, суд заявил, что в Украине отсутствует независимый и эффективный механизм для расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и негосударственных агентов во время событий на Майдане.

Согласно решению суда, Украина должна выплатить 322 тысячи евро в качестве компенсаций по искам 39 участников событий на Майдане.

По данным ГБР, к уголовной ответственности по делу Майдана за минувший год привлекли 34 человека. В розыске находятся 82 подозреваемых.

Источник: https://korrespondent.net/
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