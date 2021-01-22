На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ

На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб украинский военный.

Это произошло в районе села Гнутово, сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Указано, что в связи с этим Украина обратилась в ОБСЕ.

"Украинской стороной СЦКК задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуты требования о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ", — говорится в заявлении.

При этом в Командовании морской пехоты сообщили о потере бойца. Известно, что снайпер убил бойца 36-й бригады морской пехоты.

Как отмечается, с начала текущих суток боевики не стреляли. Однако днем ранее зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня.

Также сообщалось, что боевики решили передать Украине пленных.

Напомним, 12 января советники лидеров "Нормандского формата" в ходе встречи в Берлине обсудили все вопросы повестки дня. В частности, дискуссия имела непростой, но конструктивный характер.