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Новости
Украина
22 января 21, 11:28
На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ
ООС
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Речь идет о погибшем бойце 36-й бригады морской пехоты

На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб украинский военный.

Это произошло в районе села Гнутово, сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Указано, что в связи с этим Украина обратилась в ОБСЕ.

"Украинской стороной СЦКК задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуты требования о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ", — говорится в заявлении.

При этом в Командовании морской пехоты сообщили о потере бойца. Известно, что снайпер убил бойца 36-й бригады морской пехоты.

Как отмечается, с начала текущих суток боевики не стреляли. Однако днем ранее зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня.

Также сообщалось, что боевики решили передать Украине пленных.

Напомним, 12 января советники лидеров "Нормандского формата" в ходе встречи в Берлине обсудили все вопросы повестки дня. В частности, дискуссия имела непростой, но конструктивный характер.
Delo
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