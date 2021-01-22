В ЕС одобряют действия Зеленского в конфликте вокруг КСУ

Об этом, как сообщает пресс-служба президента, говорится в письме Владимиру Зеленскому от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам 22-го саммита Украина — ЕС, который состоялся 6 октября 2020 года в Брюсселе.

"Руководители европейских институтов высоко оценивают неотложные шаги, которые были предприняты президентом Украины в контексте развития ситуации вокруг решения Конституционного суда", — прокомментировал письмо европейских лидеров к Зеленскому заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, в письме лидеры институтов ЕС также отмечают прогресс Украины во внедрении внутренних реформ, несмотря на неблагоприятную ситуацию, вызванную пандемией Covid-19.

Жовква добавил, что Евросоюз также выражает готовность к дальнейшему сотрудничеству, в частности в вопросах, касающихся борьбы с коррупцией и судебной реформы.

Напомним, 27 октября КС отменил уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации в электронных декларациях об имуществе и доходах или за неподачу таких деклараций, что вызвало крайне негативную реакцию в Офисе президента и у части украинского политикума.





Президент изначально предложил Верховной Раде вообще распустить текущий состав КС и признать его решение ничтожным. При этом глава государства жестко настаивал на своем варианте необходимого решения Рады, угрожая роспуском парламента, если депутаты его не поддержат. Кроме того, президент допустил даже кровопролитный сценарий развития конфликта с КС.









Однако позже глава государства смягчил риторику и обратился за консультацией по сложившейся ситуации в Венецианскую комиссию. Та приняла заключение, рекомендовав не просто восстановить уголовную ответственность за ложь в декларациях, а установить за это наказание в виде лишения свободы при особо крупных нарушениях.





Параллельно он внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверную информацию в электронных декларациях чиновников об имуществе и доходах.





Однако в итоге 4 декабря парламент принял не его, а "компромиссный", как заявлял спикер Дмитрий Разумков, документ, внесенный депутатами. Он предусматривает максимальную санкцию в виде ограничения свободы на два года, но не ее лишения, как было в отмененной КС статье Уголовного кодекса. 23 декабря Зеленский закон подписал.





При этом глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал, что президент в январе внесет в Раду новый проект закона, ужесточающий ответственность за указанные нарушения антикоррупционного законодательства. СНБО 29 декабря такой документ одобрил.