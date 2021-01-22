Пожар в Харькове: в Украине объявлен траур. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский объявит всеукраинский траур 23 января. Об этом он сказал в ходе посещения места пожара в Харькове, где погибли 15 человек.

"Выводы нужно делать после получения всех деталей… Еще раз соболезнования всем родным и близким… К сожалению, причины приезда в Харьков в последний год не очень хорошие. Но мы выясним всю ситуацию, понимаем, что очень серьезные вызовы будут. Я подпишу указ, завтра будет день траура на государственном уровне", - сказал Зеленский.



