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Украина
22 января 21, 12:47
Пожар в Харькове: в Украине объявлен траур. ВИДЕО
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Сегодня траур по погибшим в пожаре в незаконном доме престарелых объявлен в Харькове, а завтра - всеукраинский.
Сегодня траур по погибшим в пожаре в незаконном доме престарелых объявлен в Харькове, а завтра - всеукраинский.

Президент Владимир Зеленский объявит всеукраинский траур 23 января. Об этом он сказал в ходе посещения места пожара в Харькове, где погибли 15 человек.

"Выводы нужно делать после получения всех деталей… Еще раз соболезнования всем родным и близким… К сожалению, причины приезда в Харьков в последний год не очень хорошие. Но мы выясним всю ситуацию, понимаем, что очень серьезные вызовы будут. Я подпишу указ, завтра будет день траура на государственном уровне", - сказал Зеленский.


Как известно, сегодня траур по погибшим объявлен в Харькове.

На данный момент по делу о пожаре в незаконном доме престарелых задержаны четыре человека. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.
Korrespondent
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