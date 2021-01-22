Сутки в ООС: семь обстрелов, погиб боец ВСУ

За сутки, 21 января, на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 22 января.





Недалеко от Красногоровки сепаратисты открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия. Возле Марьинки и Красногоровки украинские военные выявили пролет вражеских беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Оба БПЛА были подавлены нашими средствами РЭБ.





Вблизи Пищевик противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра. Рядом с Широкино сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от Гнутово противник вел огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе работал вражеский снайпер.





"Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина", - сказано в сообщении.





На обстрелы сепаратистов украинские военные открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.





"С начала текущих суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируется украинским воинами", - подытожили в штабе.



