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Новости
Украина
22 января 21, 14:00
Сутки в ООС: семь обстрелов, погиб боец ВСУ
Донбасс
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Сепаратисты открывали огонь по позициям украинских военных возле Красногоровки, Марьинки, Пищевика, Широкино и Гнутово.
За сутки, 21 января, на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 22 января.

Недалеко от Красногоровки сепаратисты открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия. Возле Марьинки и Красногоровки украинские военные выявили пролет вражеских беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Оба БПЛА были подавлены нашими средствами РЭБ.

Вблизи Пищевик противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра. Рядом с Широкино сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от Гнутово противник вел огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе работал вражеский снайпер.

"Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина", - сказано в сообщении.

На обстрелы сепаратистов украинские военные открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируется украинским воинами", - подытожили в штабе.

Источник: https://korrespondent.net/
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