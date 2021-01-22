В Украине больше 5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за день выявили 5348 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 1182969 выявленных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 22 января.
При этом выздоровели за сутки 14 239 украинцев (всего - 928969), а 163 человека скончались (всего - 21662).
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 507
Винницкая область - 162
Волынская область - 135
Днепропетровская область - 414
Донецкая область - 266
Житомирская область - 152
Закарпатская область - 142
Запорожская область - 350
Ивано-Франковская область - 226
Киевская область - 313
Кировоградская область - 28
Луганская область - 67
Львовская область - 370
Николаевская область - 275
Одесская область - 287
Полтавская область - 192
Ровенская область - 160
Сумская область - 123
Тернопольская область - 113
Харьковская область - 300
Херсонская область - 81
Хмельницкая область - 134
Черкасская область - 195
Черновицкая область - 217
Черниговская область - 139
Напомним, что ранее Кабмин подготовил концепцию производства COVID-вакцин в Украине. В правительстве подчеркивают необходимость собственного производства иммунобиологических препаратов.