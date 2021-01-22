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Новости
Украина
22 января 21, 14:05
В Кабмине оценили результаты локдауна
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Строгий карантин помог сдержать рост заболеваемости в Украине и сейчас наблюдается плато, утверждают власти.
Локдаун в Украине, по предварительным оценкам, помог сдержать эпидемию COVID-19, поэтому сейчас в стране наблюдается плато. Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире Украина 24 в пятницу, 22 января.

При этом полная оценка эффективности жесткого карантина будет дана Минздравом на следующей неделе, уточнил Немчинов.

"Есть предварительные выводы. Медики говорят, что введение ограничений на новогодне-рождественский период позволило им сдержать стремительный рост заболеваемости. Они наблюдают определенное плато. Это в первую очередь потому, что большинство граждан придерживались карантина", - сказал министр.

Напомним, что в Украине больше 5 тысяч новых случаев COVID-19. Активнее всего инфекция распространяется в Киеве, а также в Запорожской и Львовской областях.

Источник: https://korrespondent.net/
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