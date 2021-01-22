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Украина
22 января 21, 14:07
Задержан владелец сгоревшего в Харькове дома
пожар
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На данный момент по делу о пожаре в незаконном доме престарелых задержаны четыре человека.
В Харькове задержали владельца дома, в котором накануне в пожаре погибли 15 человек, сообщила в пятницу, 22 января, генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Ранее были задержаны три человека, причастные к организации деятельности нелегального дома престарелых.

"В рамках уголовного производства... задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен", - сообщила генпрокурор.

По данным правоохранителей, задержанные супруги являются учредителями общественной организации, которая использовалась для прикрытия деятельности, связанной с уходом за пожилыми людьми.

Стоимость пребывания в пансионате Золотое время они оценивали в среднем в 15 тысяч гривен.

Правоохранители допрашивают работников пансионата, свидетелей, проводят обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов.

Следствие рассматривает три версии причин пожара: поджог (занесение постороннего огня), неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

Отмечается, что возле сгоревшего дома есть еще один, в котором находился "реабилитационный центр" для алко- и наркозависимых. Основания их пребывания и точное количество устанавливается.

Прокуратура и ГБР начали производство, в котором проверят, должным ли образом служащие ГСЧС выполняли свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте.

Источник: https://korrespondent.net/
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