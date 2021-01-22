В Киеве напали на журналистов

В Киеве напали на трех журналистов на улице Коновальца в Печерском районе, когда те возвращались домой. Об этом сообщает МВД Украины в Facebook в пятницу, 22 января.





"Вчера вечером в полицию поступило сообщение от представителей СМИ о конфликте на улице Евгения Коновальца… Правоохранители установили, что трое журналистов возвращались домой. Между домами на улице Евгения Коновальца между ними и неизвестными лицами возник конфликт, в результате которого неизвестные нанесли телесные повреждения представителям СМИ и скрылись. На месте происшествия журналисты предоставили объяснения правоохранителям и обратились за медицинской помощью в больницу. Двое пострадавших написали заявления о совершении правонарушения", - сказано в сообщении.





Начато уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Правоохранители устанавливают всех участников события.





Как пишет Интерфакс-Украина, по информации источника в правоохранительных органах, пострадавшие - сотрудники Радио Свобода, а нападение не было связано с их профессиональной деятельностью.





Напомним, что в Украине на журналистов в 2020 году совершено 77 нападений. Лидером рейтинга по нападениям на медийщиков является Киев и Киевская область, где было зафиксировано 26 нападений.



