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Новости
Украина
22 января 21, 14:09
В Киеве напали на журналистов
журналисты
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Накануне вечером трех работников СМИ избили в Печерском районе столицы. Двое пострадавших обратились за помощью в больницу.
В Киеве напали на трех журналистов на улице Коновальца в Печерском районе, когда те возвращались домой. Об этом сообщает МВД Украины в Facebook в пятницу, 22 января.

"Вчера вечером в полицию поступило сообщение от представителей СМИ о конфликте на улице Евгения Коновальца… Правоохранители установили, что трое журналистов возвращались домой. Между домами на улице Евгения Коновальца между ними и неизвестными лицами возник конфликт, в результате которого неизвестные нанесли телесные повреждения представителям СМИ и скрылись. На месте происшествия журналисты предоставили объяснения правоохранителям и обратились за медицинской помощью в больницу. Двое пострадавших написали заявления о совершении правонарушения", - сказано в сообщении.

Начато уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Правоохранители устанавливают всех участников события.

Как пишет Интерфакс-Украина, по информации источника в правоохранительных органах, пострадавшие - сотрудники Радио Свобода, а нападение не было связано с их профессиональной деятельностью.

Напомним, что в Украине на журналистов в 2020 году совершено 77 нападений. Лидером рейтинга по нападениям на медийщиков является Киев и Киевская область, где было зафиксировано 26 нападений.

Источник: https://korrespondent.net/
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