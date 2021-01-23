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Новости
Украина
23 января 21, 13:25
Канада планирует упростить визовый режим для украинцев
Канада и Украина
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Несмотря на сложную ситуацию на фоне борьбы с пандемией, Украина и Канада продолжат активное развитие двустороннего сотрудничества, отметили в Кабмине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр - министр финансов Канады Христя Фриланд обсудили расширение соглашения о свободной торговле и либерализацию визового режима. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Важным основанием развития экономического сотрудничества между Украиной и Канадой является Соглашение о свободной торговле и сегодня перед обеими сторонами стоит амбициозная задача расширить его действие на сферы инвестиций и услуг", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам телефонного разговора Шмыгаля и Фриланд.

В разговоре Шмыгаль подчеркнул важность активного развития двустороннего сотрудничества.

"Торгово-экономическое сотрудничество остается приоритетом нашего сотрудничества. Каждый новый вызов открывает новые перспективы для развития, поэтому мы должны консолидировать свои усилия для скорейшего преодоления негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса, и продолжать наращивать объемы двусторонней торговли", - подчеркнул премьер.

Со своей стороны Фриланд отметила, что Канада заинтересована в расширении Соглашения о свободной торговле с Украиной и готова вести работу в этом направлении.

Стороны согласились, что необходимо в ближайшее время организовать работу межправительственной рабочей группы, которая будет разрабатывать документ.

Кроме того, премьер-министр отметил высокую заинтересованность Украины в либерализации визового режима и отметил готовность принять в Украине группу канадских экспертов для проведения мониторинга состояния соответствия Украины критериям Канады.

Шмыгаль рассказал вице-премьер-министру Канады о "Крымской платформе" и пригласил Канаду присоединиться к ее работе.

Кроме того, премьер пригласил Фриланд в Украину на празднование 30-й годовщины независимости.

Источник: https://korrespondent.net/
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