Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.25
USD
28.14
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 января 21, 13:27
Названы имена погибших при пожаре в Харькове
пожар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Все 15 погибших находились на втором этаже и были малоподвижны, их не успели эвакуировать.
При пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове погибли старики от 70 до 91 года. Имена 15 жертв пожара назвали в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Так, в пансионате погибли: 

Валентина Панченко, 79 лет
Вера Звягинцева, 83 года;
Любовь Орищенко, 82 года;
Галина Мандригель, 70 лет
Анна Дмитренко, 71 год;
Ирина Палант, 85 лет
Любовь Постовна, 80 лет
Георгий Мартыненко, 79 лет
Павел Давиденко, 74 года;
Федор Гробов, 78 лет
Виктор Панин, 80 лет
Николай Чернов, 74 года;
Федор Телегунь, 91 год;
Елена Песина;
Ольга Юрченко.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще 9 удалось спасти.

Сегодня в Украине объявлен траур по погибшим.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Луганской области продолжаются пожары. ВИДЕО
Пожары в Луганской области с высоты птичьего полета. видео
Шокирующие фото последствий лесных пожаров на Луганщине
Протесты в Кыргызстане и Беларуси – найдите главное отличие
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Министр рассказала о проблеме теневых пансионатов
noimageНа Донбассе шесть обстрелов за сутки, без потерь
noimageВ Украине менее 5000 случаев коронавируса за сутки
noimageКанада планирует упростить визовый режим для украинцев
noimageПолитика США в отношении Украины станет жестче, - Гончарук
Лента новостей