Названы имена погибших при пожаре в Харькове

При пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове погибли старики от 70 до 91 года. Имена 15 жертв пожара назвали в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.





Так, в пансионате погибли:





Валентина Панченко, 79 лет

Вера Звягинцева, 83 года;

Любовь Орищенко, 82 года;

Галина Мандригель, 70 лет

Анна Дмитренко, 71 год;

Ирина Палант, 85 лет

Любовь Постовна, 80 лет

Георгий Мартыненко, 79 лет

Павел Давиденко, 74 года;

Федор Гробов, 78 лет

Виктор Панин, 80 лет

Николай Чернов, 74 года;

Федор Телегунь, 91 год;

Елена Песина;

Ольга Юрченко.





Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще 9 удалось спасти.





Сегодня в Украине объявлен траур по погибшим.



