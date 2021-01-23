Названы имена погибших при пожаре в Харькове

При пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове погибли старики от 70 до 91 года. Имена 15 жертв пожара назвали в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
Так, в пансионате погибли:
Валентина Панченко, 79 лет
Вера Звягинцева, 83 года;
Любовь Орищенко, 82 года;
Галина Мандригель, 70 лет
Анна Дмитренко, 71 год;
Ирина Палант, 85 лет
Любовь Постовна, 80 лет
Георгий Мартыненко, 79 лет
Павел Давиденко, 74 года;
Федор Гробов, 78 лет
Виктор Панин, 80 лет
Николай Чернов, 74 года;
Федор Телегунь, 91 год;
Елена Песина;
Ольга Юрченко.
Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще 9 удалось спасти.
Сегодня в Украине объявлен траур по погибшим.