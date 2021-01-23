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Новости
Украина
23 января 21, 13:30
На Донбассе шесть обстрелов за сутки, без потерь
Донбасс
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С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военные за сутки не пострадали.
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, военные не пострадали. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС в субботу, 23 января.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток возле Водяного противник открывал огонь из подствольного гранатомета. А в районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка НВФ применяли стрелковое оружие. Ннеподалеку Опытного вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север, рядом с Новолуганким, зафиксирована работа вражеского снайпера. Вблизи Шумовсепаратисты применяли стрелковое оружие.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, днем ранее на Донбассе от выстрела снайпера погиб военный.

Источник: https://korrespondent.net/
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