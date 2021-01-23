Министр рассказала о проблеме теневых пансионатов

Рынок услуг по уходу за пожилыми людми в домах престарелых в Украине по большей части находится в тени. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявила министр социальной политики Марина Лазебная.





"Хочу подтвердить, что рынок предоставления социальных услуг частными институциями в Украине нужен, но в большей мере он в тени. Его необходимо выводить на свет, необходима государственная поддержка. И нам нужен в этом вопросе контроль", - сказала Лазебная.





По ее словам, в прошлом году начал работать реестр организаций, предоставляющих социальные услуги. В него вносят информацию от коммунальных, государственных и частных учреждениях. Сейчас в этом реестре значится 91 коммунальное учреждение и 42 частных. Информацию о частных учреждениях подаютОГА.





"14 областных государственных администраций и Киев подали такую информацию, а все другие – нет. Выходит, что в 10 регионах Украины нет частных учреждений, которые предоставляют такие услуги. Я в это не верю", - заявила министр.





Что касается Харьковской области, то по информации Лазебной, пока проверку там проходят 118 таких учреждений: 11 пансионатов, 30 хостелов, 20 домов для людей пожилого возраста. Тогда как в реестре их всего три.





В то же время министр посетовала, что в стране нет действенных механизмов контроля за упомянутой сферой.





Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще 9 удалось спасти.





После этого президент Владимир Зеленский призвал провести реформу в сфере предоставления услуг по уходу за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.



