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Новости
Украина
23 января 21, 13:33
Министр рассказала о проблеме теневых пансионатов
министр социальной политики Марина Лазебная
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В Украине есть реестр организаций, предоставляющих социальные услуги, - из 10 областей нет информации ни об одном доме престарелых.
Рынок услуг по уходу за пожилыми людми в домах престарелых в Украине по большей части находится в тени. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Хочу подтвердить, что рынок предоставления социальных услуг частными институциями в Украине нужен, но в большей мере он в тени. Его необходимо выводить на свет, необходима государственная поддержка. И нам нужен в этом вопросе контроль", - сказала Лазебная. 

По ее словам, в прошлом году начал работать реестр организаций, предоставляющих социальные услуги. В него вносят информацию от коммунальных, государственных и частных учреждениях. Сейчас в этом реестре значится 91 коммунальное учреждение и 42 частных. Информацию о частных учреждениях подаютОГА.

"14 областных государственных администраций и Киев подали такую информацию, а все другие – нет. Выходит, что в 10 регионах Украины нет частных учреждений, которые предоставляют такие услуги. Я в это не верю", - заявила министр.

Что касается Харьковской области, то по информации Лазебной, пока проверку там проходят 118 таких учреждений: 11 пансионатов, 30 хостелов, 20 домов для людей пожилого возраста. Тогда как в реестре их всего три.

В то же время министр посетовала, что в стране нет действенных механизмов контроля за упомянутой сферой.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще 9 удалось спасти.

После этого президент Владимир Зеленский призвал провести реформу в сфере предоставления услуг по уходу за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

Источник: https://korrespondent.net/
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