Коронавирус в Украине: статистика за сутки

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 3 915 человек. Это почти на тысячу меньше, чем было зарегистрировано днем ранее. Об этом она написал 24 января на своей странице в Facebook.
За вчерашний день:
госпитализированы 2 079 человек
заболели 117 детей и 111 медработников
летальных случаев - 83
выздоровели 5 407 человек
сделан 23 081 тест
Всего за время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 191 812 человек. Выздоровели 947 514 пациентов, скончался 21 861 украинец.
Больше всего новых случаев заражений COVID-19 было во Львовской (320), Ивано-Франковской (292) и Киевской (242) областях.
Количество заболевших коронавирусом по областям Украины:
Киев - 240 случаев;
Винницкая область - 122 случая;
Волынская область - 73 случая;
Днепропетровская область - 236 случаев;
Донецкая область - 110 случаев;
Житомирская область - 164 случая;
Закарпатская область - 188 случаев;
Запорожская область - 198 случаев;
Ивано-Франковская область - 292 случая;
Киевская область - 242 случая;
Кировоградская область - 43 случая;
Луганская область - 79 случаев;
Львовская область - 320 случаев;
Николаевская область - 199 случаев;
Одесская область - 89 случаев;
Полтавская область - 141 случай;
Ровенская область - 96 случаев;
Сумская область - 118 случаев;
Тернопольская область - 119 случаев;
Харьковская область - 118 случаев;
Херсонская область - 104 случая;
Хмельницкая область - 203 случая;
Черкасская область - 78 случаев;
Черновицкая область - 186 случаев;
Черниговская область - 157 случаев.