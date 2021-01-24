Коронавирус в Украине: статистика за сутки

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 3 915 человек. Это почти на тысячу меньше, чем было зарегистрировано днем ранее. Об этом она написал 24 января на своей странице в Facebook.





За вчерашний день:





госпитализированы 2 079 человек

заболели 117 детей и 111 медработников

летальных случаев - 83

выздоровели 5 407 человек

сделан 23 081 тест

Всего за время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 191 812 человек. Выздоровели 947 514 пациентов, скончался 21 861 украинец.





Больше всего новых случаев заражений COVID-19 было во Львовской (320), Ивано-Франковской (292) и Киевской (242) областях.





Количество заболевших коронавирусом по областям Украины:





Киев - 240 случаев;

Винницкая область - 122 случая;

Волынская область - 73 случая;

Днепропетровская область - 236 случаев;

Донецкая область - 110 случаев;

Житомирская область - 164 случая;

Закарпатская область - 188 случаев;

Запорожская область - 198 случаев;

Ивано-Франковская область - 292 случая;

Киевская область - 242 случая;

Кировоградская область - 43 случая;

Луганская область - 79 случаев;

Львовская область - 320 случаев;

Николаевская область - 199 случаев;

Одесская область - 89 случаев;

Полтавская область - 141 случай;

Ровенская область - 96 случаев;

Сумская область - 118 случаев;

Тернопольская область - 119 случаев;

Харьковская область - 118 случаев;

Херсонская область - 104 случая;

Хмельницкая область - 203 случая;

Черкасская область - 78 случаев;

Черновицкая область - 186 случаев;

Черниговская область - 157 случаев.



