В Украине проходят повторные местные выборы

В воскресенье, 24 января, в 13 областях Украины проходят повторные местные выборы, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.





В 13 областях выбирают депутатов городских (1 человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов. Также проходят выборы городского головы Конотопа (Сумская область), голов Брошнев-Осадськои поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винницкая область) и Мурованского (Львовская область) сельских советов.





Повторные выборы городского головы Конотопа Сумской области назначены из-за того, что выбранный 25 октября Александр Луговой умер в ноябре 2020 года от осложнений COVID-19. Сейчас на эту должность претендуют семь кандидатов, в том числе действующий мэр Артем Семенихин.





Кроме того, в ЦИК сообщили, что под угрозой срыва оказались повторные выборы депутатов и главы Улановского сельского совета (Винницкая область).





"К нам поступило решение Винницкого окружного административного суда, которым признаны противоправными и отменены постановления Улановской сельской ТИК. Постановления касаются, помимо прочего, текстов избирательных бюллетеней", - заявили в ЦИК.





В то же время там напомнили, что избирательный процесс не может быть отменен, остановлен или перенесен. Основанием для приостановления выборов является введение военного или чрезвычайного положения.



