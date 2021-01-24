У Зеленского 2021 называют годом роста экономики

Экономика Украины в 2021 году начнет восстанавливаться благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике Национального банка, считает советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Его цитирует пресс-служба Офиса президента 24 января.





"Если говорить вообще о 2021 году, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики", - говорится в сообщении.





Советник Владимира Зеленского отметил улучшение ситуации на мировых финансовых рынках после инаугурации президента США Джо Байдена.





"Это означает, что инвесторы, которые ранее искали "тихие гавани", сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный заход инвестиций", - отметил он.





Еще одним дополнительным импульсом для экономического роста, по словам Устенко, могут быть государственные программы стимулирования экономики, такие как Большое строительство, и сооружение крупных инфраструктурных объектов, поскольку это способствует появлению рабочих мест, поддерживает украинское машиностроение.





"Кроме того, есть прогноз, что в 2021 году мир выйдет из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Украина начнет получать вакцину... есть надежда, что это будет реализовано достаточно быстро", - подчеркнул Устенко.





По мнению советника президента, все эти факторы будут способствовать выходу украинской экономики на траекторию восстановления.





"Восстановительная траектория будет в 2021 году на уровне 4-4,5 процента роста. Возможно, рост будет даже больше, если удастся активно привлекать в экономику инвестиционный ресурс - и не только извне, но и внутри страны", - подытожил эксперт.





Напомним, что индекс инвестиционной привлекательности Украины во второй половине 2020 года опустился до 2,4 пункта из пяти возможных, что свидетельствует о беспрецедентном ухудшении настроений инвесторов. Среди причин называется кризис судебной власти и отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией.



