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Новости
Украина
24 января 21, 14:40
Метель и гололедица. В Украине ухудшается погода
погода
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На Правобережье Украины будут порывы ветра до 15-20 метров в секунду, а в западной части страны - дожди и мокрый снег.
В Украине произойдет заметное ухудшение погодных условий к вечеру воскресенья, а также в понедельник, 25 января. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям 24 января.

Так, на Правобережье Украины будут порывы ветра до 15-20 метров в секунду, а в западной части страны - дожди и мокрый снег.

"В понедельник в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях - значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В большинстве западных областей Украины будет значительный снежный покров, около 5-10 сантиметров. А жителей Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей ждут обильные снегопады - там выпадет до 20 сантиметров снега.

Напомним, что 2020 год начался в фазе Эль Ниньо - колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана в теплую стороны, оказывающее заметное влияние на климат.

Эта зима началась уже в другой фазе - Ла Нинья - более холодном аналоге Эль-Ниньо, пик которого выпадает на первый квартал 2021 года. Специалисты прогнозируют, что он будет в диапазоне от умеренного до сильного.

Источник: https://korrespondent.net/
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