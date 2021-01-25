Татьянин день: что категорически запрещено в этот праздник

День Татьяны традиционно отмечается 25 января.

Согласно легенде Татиана Римская родилась в Риме на заре становления христианства, в 3 веке нашей эры. Жила и воспитывалась в христианской семье, за что была подвергнута гонению со стороны язычников.

В легенде утверждается, что когда ее привели в храм Аполлона, та стала молится Иисусу, от чего статуя божества рухнула и убила множество людей.

С праздником студенчества же День Татьяны стал ассоциироваться в 1755 году, когда российская императрица Елизавета Петровна издала указ об открытии в Москве университета, который сейчас известен под названием МГУ. Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества.

В Украине же день студента отмечается 17 ноября.

В Татьянин день нельзя сквернословить, ссориться, строить козни и ругать детей, нужно постараться провести день в спокойствии и доброжелательном настроении. В народе считают, что весь негатив вернется к хозяину сторицей, а церковь напоминает о бренности нашей спокойной жизни и страданиях Татьяны.





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Также в этот день запрещено употреблять крепкие напитки, да и вообще стоит воздержаться от алкоголя.





В Татьянин день нельзя никому отказывать в помощи и поддержке.





Также перед праздником стоит навести в доме порядок.