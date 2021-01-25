Ринат Ахметов рассказал об умершем брате

Бизнесмен Ринат Ахметов рассказал о том, что старший брат Игорь, умерший 24 января, был его лучшим другом и много ему помогал. Об этом 24 января сообщает "Сегодня".

- Игорь был не просто моим старшим братом, он был моим лучшим другом. В детстве мы делили одну конфету на двух, а в течение всей жизни на двух мы делили и радости, и горести, - поделился Ахметов-младший.

По словам президента "Шахтера", и любовь к этому клубу у братьев тоже была одна на двоих - Игорь любил и понимал футбол и очень много помогал Ринату.

- Он был очень добрым, порядочным и достойным человеком. И мне его будет сильно не хватать, - сказал Ринат Ахметов.

О смерти старшего брата самого богатого украинского бизнесмена стало известно 24 января. Игорь Ахметов был старше своего брата Рината на 6 лет. Известно, что он работал в шахте, из-за чего получил тяжелое профессиональное заболевание. В связи с этим он вынужден был прекратить профессиональную деятельность. В 2007 году в одном из интервью Ринат Ахметов рассказывал, что его брат переболел туберкулезом, вследствие чего лишился половины легкого.

После того, как он покинул свою профессию, деятельность Игоря Ахметова была связана с бизнесом младшего брата Рината. Ахметов-старший был основателем и бенефициаром компаний "Торговый центр "Белый лебедь", "Укринком", "Деметра Компани", "Артвайнери", "Артвин".