Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.25
USD
28.14
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 января 21, 23:44
Ринат Ахметов рассказал об умершем брате
Игорь Ахметов.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В детстве делили одну конфету на двух, а по жизни - и радости, и горести.

Бизнесмен Ринат Ахметов рассказал о том, что старший брат Игорь, умерший 24 января, был его лучшим другом и много ему помогал. Об этом 24 января сообщает "Сегодня".

- Игорь был не просто моим старшим братом, он был моим лучшим другом. В детстве мы делили одну конфету на двух, а в течение всей жизни на двух мы делили и радости, и горести, - поделился Ахметов-младший.

По словам президента "Шахтера", и любовь к этому клубу у братьев тоже была одна на двоих - Игорь любил и понимал футбол и очень много помогал Ринату.

- Он был очень добрым, порядочным и достойным человеком. И мне его будет сильно не хватать, - сказал Ринат Ахметов.

О смерти старшего брата самого богатого украинского бизнесмена стало известно 24 января. Игорь Ахметов был старше своего брата Рината на 6 лет. Известно, что он работал в шахте, из-за чего получил тяжелое профессиональное заболевание. В связи с этим он вынужден был прекратить профессиональную деятельность. В 2007 году в одном из интервью Ринат Ахметов рассказывал, что его брат переболел туберкулезом, вследствие чего лишился половины легкого. 

После того, как он покинул свою профессию, деятельность Игоря Ахметова была связана с бизнесом младшего брата Рината. Ахметов-старший был основателем и бенефициаром компаний "Торговый центр "Белый лебедь", "Укринком", "Деметра Компани", "Артвайнери", "Артвин". 
kp.ua
Ещё по теме:
Шикарное имение Ахметова с высоты птичьего полета. Видео
В сборной Швейцарии и Украины отреагировали на отмену матча
В Индонезии произошло мощное землетрясение: есть погибшие
Коронавирус: за сутки заразились менее 6 тысяч человек
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Татьянин день: что категорически запрещено в этот праздник
noimageМетель и гололедица. В Украине ухудшается погода
noimageУ Зеленского 2021 называют годом роста экономики
noimageВ Украине проходят повторные местные выборы
noimageКоронавирус в Украине: статистика за сутки
Лента новостей