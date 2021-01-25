Есть ли хоть один шанс снять напряжение в Закарпатье?

27 января в Украину с официальным визитом приедет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Как заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины (ОП) Игорь Жовква, в ходе визита будет обсуждаться "весь комплекс вопросов" между двумя странами. Более того, в ОП сообщили, что между Украиной и Венгрией ведется работа над неким "джентльменским соглашением", направленным на урегулирование уже давно затянувшегося конфликта двух стран.

Подробности переговоров и наработанных соглашений, если такие есть, не разглашаются. Однако, эксперты уверены: договориться стороны могут разве что относительно трансграничного и экономического сотрудничества, например, в вопросе создания инфраструктурных объектов на Закарпатье. Что же касается наиболее болезненной темы — требования создать особые условия для венгерского национального меньшинства в Украине в части образования на государственном языке — то шансов достигнуть компромисса у сторон пока нет.

Болевые точки



Конфликт Украины и Венгрии вокруг прав венгерского нацменьшинства длится уже несколько лет. Так, официальный Будапешт считает, что принятые в Украине закон "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" нарушают права украинских венгров, и требует принять поправки в эти законодательные нормы, которые бы позволили представителям нацменьшинства получать образование на венгерском языке и использовать его в госуправлении, культуре и медиа. Одним из наиболее радикальных способов добиться своего для Венгрии стало блокирование работы Комиссии Украина-НАТО, которое продолжается вот уже четвертый год. Официальный Киев, в свою очередь, требования Венгрии называет "красной линией" и заявляет, что изменения в законы вноситься не будут.

В конце 2020 года огонь в конфликте двух стран разгорелся с новой силой. Служба безопасности Украины провела обыски у лидеров венгерского благотворительного фонда Egan Ede по подозрению в государственной измене и работе украинских общественных деятелей на венгерское правительство. Вторым инцидентом стало исполнение новоизбранными депутатами объединенной территориальной общины села Сюрте Закарпатской области венгерского гимна во время первой сессии сельсовета, где большинство получила Партия венгров Украины (КМКС).

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Деятельность венгерских фондов на Закарпатье была предметом неоднократных возражений украинской стороны, отмечает заместитель председателя правления Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук. Но сейчас для того, чтобы урегулировать этот вопрос, как раз и могут быть наработаны некоторые соглашения. Помимо этого, можно ожидать, что стороны договорятся о трансграничном сотрудничестве, взаимодействии в безопасной сфере и реализации совместных инфраструктурных объектов. Но на сегодняшний день — это максимум, который Украина и Венгрия могут получить друг от друга. Более того, если Венгрия и дальше будет категорически настаивать на вопросе нацменьшинств, это может вообще заблокировать переговоры, считает эксперт.

Единственным плюсом сложившейся ситуации является то, что переговоры между странами вообще идут, поскольку компромиссных моментов между сторонами на сегодняшний день все также нет, добавляет директор Института социально-политического прогнозирования "Диалог" Андрей Миселюк. По мнению эксперта, отчасти продолжение диалога продиктовано еще и тем, что венгерская сторона пытается сохранить канал доступа к президенту Украины Владимиру Зеленскому и воздействовать на него с тем, чтобы он был более внимательным к их позиции.

С другой стороны, пытаясь договориться с Украиной, Венгрия преследует еще и другие свои внешнеполитические интересы. В частности, на фоне споров с ЕС и в контексте избрания президентом США демократа Джо Байдена, который, как и его соратники, неоднократно критиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за то, что его страна не соблюдает принцип верховенства права и демократические стандарты, свойственные другим странам ЕС, венгерское правительство заинтересовано в том, чтобы снизить градус напряжения хотя бы на восточном фланге. В частности, в отношениях с Украиной, говорит Герасимчук.

На сегодняшний день единственный вариант, при котором Венгрия может отойти от своих претензий относительно положения нацменьшинств в украинском законодательстве, — в результате давления со стороны Брюсселя, считает эксперт по вопросам Балкан и Восточной Европы аналитического центра "ADASTRA" Богдан Мироненко. Так, на данный момент руководство ЕС не радует ни правительство Орбана, ни его действия, а отношения венгерской правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" и Европейской народной партии (ЕНП), в которую входит первая, оказались крайне напряженными. В таких условиях Брюссель может порекомендовать правительству Орбана решить свои конфликты с государствами, которые в площади нацменьшинств подтвердили свою преданность основам европейского законодательства, на основании абсолютной терпимости и толерантности. Однако, как подчеркивает Мироненко, такой сценарий возможен только при условии, что Украина покажет, что ради нее действительно стоит что-то делать, то есть подтвердит свою преданность евроинтеграции конкретными шагами.

В то же время, рассчитывать на возможные уступки со стороны Венгрии без внешнего давления на нее в ближайшие годы не приходится, считает Герасимчук. По словам эксперта, изменить обстоятельства могла бы лишь смена политической ситуации в соседней стране.

"Если бы в Венгрии была несколько иная политическая ситуация, то тогда, возможно, мы могли бы говорить о некоторых уступках. Например, если бы на правительство Орбана давила оппозиция. Но сейчас партия "Фидес" имеет в венгерском парламенте конституционное большинство. Такая ситуация будет сохраняться, по меньшей мере, еще два года, до очередных парламентских выборов (парламентские выборы в Венгрии запланированы на 2022 год — Delo.ua), — объясняет эксперт. — Более того, мне кажется, что и на выборах Орбан намерен использовать эту карту".

Что же касается Украины, то предпосылок считать, что она может пойти на определенные уступки под давлением Венгрии, на сегодняшний день тоже особо нет. Как отмечает Андрей Миселюк, сейчас официальному Киеву даже проще выстраивать оборону от претензий соседней страны.

"Венгрия уже использовала все рычаги, которые у нее были: блокирование Комиссии Украина-НАТО, постоянные обращения в международные институции с заявлениями о дискриминации венгерского нацменьшинства в Украине. И, по большому счету, она уже дискредитировала весь свой инструментарий. Да, в некотором роде он эффективен, ей удалось осложнить сотрудничество Украины и НАТО, но у всего есть предел. Можно считать, что, зная весь инструментарий и позицию Будапешта, Украине проще выстраивать линию обороны и действовать наступательно там, где это надо", — говорит эксперт.

Более того, на сегодняшний день у Украины попросту нет другого выхода, кроме как оставаться на своих позициях и защищать национальное законодательство, подчеркивает Сергей Герасимчук. Ведь если Венгрия добьется уступок для своего нацменьшинства, это создаст опасный прецедент, который может привести к цепной реакции. В частности, если другие страны, имеющие нацменьшинство в Украине, например, Румыния, увидят, что с Украиной работает язык ультиматумов, что венгерская сторона добилась своего путем давления, то и они могут предпринять попытку воспользоваться таким способом, допускает эксперт.