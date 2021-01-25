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Украина
25 января 21, 13:29
Сутки в ООС: пять обстрелов
донбасс
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Сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 24 января, было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

"Так, недалеко от населенных пунктов Пески и Южное вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь в сторону наших позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

О данных фактах были информированы через украинскую сторону СЦКК представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, добавили в пресс-службе ООС.

Ранее в зоне ООС с начала суток было зафиксировано восемь обстрелов. Сепаратисты применяли минометы, гранатометы различных типов, пулеметы и стрелковое оружие.

Источник: https://korrespondent.net/
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