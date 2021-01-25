Сутки в ООС: пять обстрелов

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 24 января, было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.





"Так, недалеко от населенных пунктов Пески и Южное вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь в сторону наших позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке.





Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.





О данных фактах были информированы через украинскую сторону СЦКК представители ОБСЕ.





С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, добавили в пресс-службе ООС.





Ранее в зоне ООС с начала суток было зафиксировано восемь обстрелов. Сепаратисты применяли минометы, гранатометы различных типов, пулеметы и стрелковое оружие.



