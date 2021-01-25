В Украине за сутки 2,5 тысячи случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 516 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.





"Также за минувшие сутки госпитализированы – 1 166 человек; летальных исходов - 63; выздоровели – 5 783 человека; осуществлено тестирований за сутки - 13 962 (в том числе методом ПЦР - 10 573, методом ИФА - 3 389)", - добавил глава минздрава.





За последние 24 часа больше всего подтвержденных COVID-случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и в Киеве (146).





С начала пандемии в нашей стране:





заболело – 1 194 328 человек;

выздоровели - 953 297 человек;

летальных исходов - 21 924;

проведено ПЦР-тестов – 6 108 668.





Количество заболеваний в регионах в сутки:





Киев - 146 случаев;

Винницкая область - 67 случаев;

Волынская область - 66 случаев;

Днепропетровская область - 136 случаев;

Донецкая область - 126 случаев;

Житомирская область - 122 случая;

Закарпатская область - 59 случаев;

Запорожская область - 241 случай;

Ивано-Франковская область - 238 случаев;

Киевская область - 102 случая;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 41 случай;

Львовская область - 138 случаев;

Николаевская область - 123 случая;

Одесская область - 166 случаев;

Полтавская область - 84 случая;

Ровенская область - 49 случаев;

Сумская область - 101 случай;

Тернопольская область - 95 случаев;

Харьковская область - 51 случай;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 2 случая;

Черкасская область - 68 случаев;

Черновицкая область - 160 случаев;

Черниговская область - 42 случая.





Напомним, что Украина может получить еще одну вакцину от коронавируса. Сейчас известно, что Украина рассчитывает на 700 тысяч доз от Sinovac и еще 210 тысяч Pfizer в рамках механизма COVAX.