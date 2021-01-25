Погода на неделю: похолодание, дожди и мокрый снег

На этой неделе в Украине похолодает после резкого потепления на выходных, пройдут дожди и мокрый снег, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.





Так, в понедельник, 25 января, осадки ожидаются на всей территории страны.





Во всех регионах сохранится плюсовая температура: на западе днем 2-4 градуса, ночью - 0-2; на востоке и севере днем 5-7 градусов, ночью - 2-4; в центре днем 6-8 градусов, ночью 3-5; на юге днем 7-10 градусов, ночью - 3-5; в Киеве 5-7 градусов днем и 2-4 ночью.





Во вторник, 26 января, снег с дождем ожидается в центральных и западных областях. Температура начнет опускаться. На севере днем 1-3 градусов тепла, ночью - -1...1. На западе и в центре днем и ночью будет -1...1 градус. На востоке днем 3-5 градусов тепла, ночью - 0-2. На юге днем 6-8 градусов, ночью - 1-3. В Киеве днем 1-3 градусов тепла, а ночью - -1...1.





В среду, 27 января, осадков не будет только в некоторых восточных и западных областях. На севере, юге и востоке днем и ночью 0-2 градуса тепла. В западных и центральных областях днем -1...1 градус, а ночью - -1...-3. В Киеве снег, до 2 градусов тепла.





В четверг, 28 января, осадки ожидаются во всех областях, кроме западных. На севере похолодает до 0...-2 градусов днем и -3...-5 ночью. На западе и в центре днем -1...1 градус, ночью - -1...-3. На востоке днем 3-5 градусов тепла, ночью - 0-2. На юге до 1-3 градусов тепла днем, ночью - 0...-2. В Киеве -1...1 градус днем и -1...-3 ночью.





В пятницу, 29 января, осадки утихнут, кроме Закарпатья. В западных, центральных и северных областях днем будет -1...1 градус, ночью - -4...-6. На востоке и юге днем 1-3 градуса тепла, а ночью от -1 до -3. В Киеве -1...1 градус днем, а ночью - -4...-6.











