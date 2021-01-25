Когда Украина получит первые вакцины от COVID-19?

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, посвященное окончанию "локдауна".

Соответствующее видео обнародовано на его странице в Фейсбук.

В ролике Зеленский поделился "хорошими новостями" относительно вакцины против COVID-19.

"Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 миллион доз вакцины (первый миллион) от ведущей международной компании", - сказал он.

Производителя вакцины Зеленский не назвал, но пообещал раскрыть детали "в ближайшее время".



