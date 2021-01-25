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Новости
Украина
25 января 21, 21:03
Когда Украина получит первые вакцины от COVID-19?
Зеленский
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Зеленский рассказал об успешном выходе из локдауна и пообещал вакцинацию в следующем месяце.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, посвященное окончанию "локдауна". 

Соответствующее видео обнародовано на его странице в Фейсбук. 

В ролике Зеленский поделился "хорошими новостями" относительно вакцины против COVID-19. 

"Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 миллион доз вакцины (первый миллион) от ведущей международной компании", - сказал он. 

Производителя вакцины Зеленский не назвал, но пообещал раскрыть детали "в ближайшее время". 


Как сообщалось ранее, в 00:00 25 января в Украине закончился режим усиленного карантина или "локдауна", несмотря на это часть противоэпидемических ограничений продолжит действовать и впредь. 

Помимо того, премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с Зеленским не стал исключать, что в Украину вернется адаптивный карантин и цветовое зонирование.
telegraf.com.ua
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