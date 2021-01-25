Когда Украина получит первые вакцины от COVID-19?

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, посвященное окончанию "локдауна".
Соответствующее видео обнародовано на его странице в Фейсбук.
В ролике Зеленский поделился "хорошими новостями" относительно вакцины против COVID-19.
"Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 миллион доз вакцины (первый миллион) от ведущей международной компании", - сказал он.
Производителя вакцины Зеленский не назвал, но пообещал раскрыть детали "в ближайшее время".
Как сообщалось ранее, в 00:00 25 января в Украине закончился режим усиленного карантина или "локдауна", несмотря на это часть противоэпидемических ограничений продолжит действовать и впредь.
Помимо того, премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с Зеленским не стал исключать, что в Украину вернется адаптивный карантин и цветовое зонирование.