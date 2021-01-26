"Слугам народа" пригрозили исключением из фракции

Информацию подтвердила в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.





"Для меня, как человека, знающего, что написано в программе партии президента, было бы странно, если бы кто-то из нашей фракции не проголосовал за закон о референдуме. Я бы тогда искала бы причины не в самом законе... ", - сказала она.





На уточнение о том, были ли такие угроза, Кравчук ответила: "Да, такое было".





Ранее об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на источники во фракции.





"Друзья, сообщаю группу, которая сегодня получила команду не голосовать за программное обещание президента о законе о референдуме. Это водораздел. По всем, кто не будет голосовать, будет поставлен вопрос об исключении из фракции "Слуга народа", - процитировало издание главу фракции Давида Арахамию в чате нардепов.





Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.





В ноябре комитет по вопросам организации государственной власти ВР поддержал проект закона о народовластии путем всеукраинского референдума и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении.



