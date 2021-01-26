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Новости
Украина
26 января 21, 12:10
"Слугам народа" пригрозили исключением из фракции
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Во фракции подтвердили, что народным депутатам из фракции "Слуга народа" пригрозили исключением из нее, если они не будут голосовать за законопроект президента о процедуре референдума.
Информацию подтвердила в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Для меня, как человека, знающего, что написано в программе партии президента, было бы странно, если бы кто-то из нашей фракции не проголосовал за закон о референдуме. Я бы тогда искала бы причины не в самом законе... ", - сказала она.

На уточнение о том, были ли такие угроза, Кравчук ответила: "Да, такое было".

Ранее об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на источники во фракции.

"Друзья, сообщаю группу, которая сегодня получила команду не голосовать за программное обещание президента о законе о референдуме. Это водораздел. По всем, кто не будет голосовать, будет поставлен вопрос об исключении из фракции "Слуга народа", - процитировало издание главу фракции Давида Арахамию в чате нардепов.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

В ноябре комитет по вопросам организации государственной власти ВР поддержал проект закона о народовластии путем всеукраинского референдума и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении.

Источник: https://censor.net/
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