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Новости
Украина
26 января 21, 12:15
Шмыгаль высказался о покупке газа напрямую из России
Денис Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не намерено проводить прямые закупки газа из России.
Об этом он сказал в ходе своего выступления в Верховной Раде 26 января, передают Українські Новини.

"Газ напрямую из России наше правительство не намерено покупать. Точка", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко выступает за возобновление импорта газа из России.

При этом 25 ноября 2015 года импорт газа из России был приостановлен.

Год назад Украина начала транзит газа по новому контракту с "Газпромом" через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Тогда транзит сократился в 4,5 раза, или на 170,7 млн куб. м до 49,32 млн куб. м газа по сравнению с 31 декабря (220,05 млн куб. м газа).

27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Ранее Коболев пообещал 5-7 работающих компаний на рынке газа через несколько лет.

Также Шмыгаль обсудил с МВФ регулирование цены на газ.

Источник: https://ukranews.com/
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