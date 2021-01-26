На Донбассе ранен военный

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.





Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север неподалеку от Южного незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь из оружия разных видов - минометов 120 калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Хутор Вильный, противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





"Вследствие обстрелов получил ранения один украинский воин. Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей", - говорится в сообщении.





Отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.





С начала текущих суток вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.





Напомним, за сутки 24 января было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.



