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Украина
26 января 21, 13:30
На Донбассе ранен военный
Донбасс
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Враг обстреливал позиции украинских военных из противотанкового ракетного комплекса, минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север неподалеку от Южного незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь из оружия разных видов - минометов 120 калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Хутор Вильный, противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие обстрелов получил ранения один украинский воин. Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

С начала текущих суток вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за сутки 24 января было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Источник: https://korrespondent.net/
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