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Украина
26 января 21, 13:32
В Украину возвращаются морозы
зима
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После оттепели в стране вновь похолодает, однако, сильных морозов не будет. Во вторник осадки ожидаются лишь в некоторых регионах.
Температура воздуха по всей стране во вторник, 26 января, начнет снижаться, ожидаются умеренные морозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По ее словам, неделя в Украине в целом будет влажной. Во вторник начнет понемногу холодать: "идет похолодание в "минус".

В течение дня 26 января ожидается 0+3 градуса, в западных областях от 2 мороза до 2 тепла.

Теплее будет на востоке и юге Украины, также в Днепропетровской области.

26 января осадки останутся только в северной части Украины, а дождь и мокрый снег расположатся вдоль полосы от Одесской через Черкасскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Ветер в Украине с юго-восточного сменится на юго-западный, будет порывистым, до сильного.

Усложнится ситуация на дорогах. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся.

В дальнейшем будет продолжаться снижение температуры воздуха.

Однако, по словам Диденко, сильных морозов не будет, ожидаются небольшие, максимум умеренные.

Источник: https://korrespondent.net/
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