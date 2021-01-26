В Украину возвращаются морозы

Температура воздуха по всей стране во вторник, 26 января, начнет снижаться, ожидаются умеренные морозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.





По ее словам, неделя в Украине в целом будет влажной. Во вторник начнет понемногу холодать: "идет похолодание в "минус".





В течение дня 26 января ожидается 0+3 градуса, в западных областях от 2 мороза до 2 тепла.





Теплее будет на востоке и юге Украины, также в Днепропетровской области.





26 января осадки останутся только в северной части Украины, а дождь и мокрый снег расположатся вдоль полосы от Одесской через Черкасскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.





Ветер в Украине с юго-восточного сменится на юго-западный, будет порывистым, до сильного.





Усложнится ситуация на дорогах. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся.





В дальнейшем будет продолжаться снижение температуры воздуха.





Однако, по словам Диденко, сильных морозов не будет, ожидаются небольшие, максимум умеренные.



