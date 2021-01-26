В Украине увеличился прирост случаев COVID

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 2 779 новых случаев коронавируса, что немного больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 2 516 новых случаях. Об этом в Facebook во вторник, 26 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.





По его словам, выздоровели за сутки 12 538 пациентов.





Среди заболевших - 95 детей и 175 медработников. 891 человек был госпитализирован, 133 - скончались.





Больше всего новых случаев выявили в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.





Всего вчера провели 32 030 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15441.





С начала пандемии в Украине подтвердили коронавирус у 1 миллиона 197 тысяч 107 человек, выздоровели - 965 835, умерли - 22 057. Активными больными остаются 231 272 пациента.





Количество заболеваний в регионах за сутки:





Киев - 375 случаев;

Винницкая область - 53 случая;

Волынская область - 93 случая;

Днепропетровская область - 108 случаев;

Донецкая область - 46 случаев;

Житомирская область - 20 случаев;

Закарпатская область - 103 случая;

Запорожская область - 276 случаев;

Ивано-Франковская область - 255 случаев;

Киевская область - 78 случаев;

Кировоградская область - 17 случаев;

Луганская область - 56 случаев;

Львовская область - 167 случаев;

Николаевская область - 30 случаев;

Одесская область - 211 случаев;

Полтавская область - 100 случаев;

Ровенская область - 81 случай;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 95 случаев;

Харьковская область - 207 случаев;

Херсонская область - 37 случаев;

Хмельницкая область - 15 случаев;

Черкасская область - 122 случая;

Черновицкая область - 192 случая;

Черниговская область - 5 случаев.





Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.





Напомним, за минувшие сутки в Украине 2,5 тысячи случаев коронавируса. 63 человека скончалось.



