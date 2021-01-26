Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.16
USD
28.17
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 января 21, 13:34
В Украине увеличился прирост случаев COVID
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 133 украинца. Активных случаев заболевания сейчас 231 272.
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 2 779 новых случаев коронавируса, что немного больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 2 516 новых случаях. Об этом в Facebook во вторник, 26 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, выздоровели за сутки 12 538 пациентов.

Среди заболевших - 95 детей и 175 медработников. 891 человек был госпитализирован, 133 - скончались.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Всего вчера провели 32 030 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15441.

С начала пандемии в Украине подтвердили коронавирус у 1 миллиона 197 тысяч 107 человек, выздоровели - 965 835, умерли - 22 057. Активными больными остаются 231 272 пациента.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 375 случаев;
Винницкая область - 53 случая;
Волынская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 108 случаев;
Донецкая область - 46 случаев;
Житомирская область - 20 случаев;
Закарпатская область - 103 случая;
Запорожская область - 276 случаев;
Ивано-Франковская область - 255 случаев;
Киевская область - 78 случаев;
Кировоградская область - 17 случаев;
Луганская область - 56 случаев;
Львовская область - 167 случаев;
Николаевская область - 30 случаев;
Одесская область - 211 случаев;
Полтавская область - 100 случаев;
Ровенская область - 81 случай;
Сумская область - 37 случаев;
Тернопольская область - 95 случаев;
Харьковская область - 207 случаев;
Херсонская область - 37 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черкасская область - 122 случая;
Черновицкая область - 192 случая;
Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за минувшие сутки в Украине 2,5 тысячи случаев коронавируса. 63 человека скончалось.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Дании нашли штамм коронавируса из ЮАР
В Украине 3 тысячи новых случаев COVID-19
В Украине более 15 тысяч выздоровевших от COVID-19
От COVID-19 излечились 900 тысяч украинцев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине оценили золоторудный потенциал
noimageЗа год гражданство РФ получили 410 тысяч украинцев
noimageРада одобрила допуск иностранных войск в Украину на учения
noimageВ Украину возвращаются морозы
noimageНа Донбассе ранен военный
Лента новостей