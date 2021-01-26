Рада одобрила допуск иностранных войск в Украину на учения

Верховная Рада на заседании во вторник, 26 января, 325 голосами одобрила допуск иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году.





На подготовку и проведение учений в этом году предусмотрено более 38,5 млн гривен.





В этом году в Украине ожидаются следующие учения:





украинско-американские учения Репид Трайдент - 2021,

украинско-британские учения Козак Мейс - 2021,

украинско-американские учения Си Бриз - 2021,

украинско-румынские учения Риверайн - 2021,

украинско-британские учения ориер Вотчер - 2021,

украинско-польские учения Три Меча - 2021,

украинско-польские учения Сильвер Сэйбер - 2021.





Напомним, законопроект о допуске иностранных военных в декабре подал президент Владимир Зеленский.



