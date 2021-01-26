Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.16
USD
28.17
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 января 21, 13:36
Рада одобрила допуск иностранных войск в Украину на учения
войска
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В этом году в Украине состоятся семь международных военных учений с участием иностранных войск.
Верховная Рада на заседании во вторник, 26 января, 325 голосами одобрила допуск иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году. 

На подготовку и проведение учений в этом году предусмотрено более 38,5 млн гривен.

В этом году в Украине ожидаются следующие учения: 

украинско-американские учения Репид Трайдент - 2021,
украинско-британские учения Козак Мейс - 2021,
украинско-американские учения Си Бриз - 2021,
украинско-румынские учения Риверайн - 2021,
украинско-британские учения ориер Вотчер - 2021,
украинско-польские учения Три Меча - 2021,
украинско-польские учения Сильвер Сэйбер - 2021.

Напомним, законопроект о допуске иностранных военных в декабре подал президент Владимир Зеленский.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
По Крыму к админгранице везли зенитные установки. ФОТО
В Украине проходят повторные местные выборы
У Зеленского 2021 называют годом роста экономики
Метель и гололедица. В Украине ухудшается погода
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине оценили золоторудный потенциал
noimageЗа год гражданство РФ получили 410 тысяч украинцев
noimageВ Украине увеличился прирост случаев COVID
noimageВ Украину возвращаются морозы
noimageНа Донбассе ранен военный
Лента новостей