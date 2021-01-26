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Новости
Украина
26 января 21, 13:38
За год гражданство РФ получили 410 тысяч украинцев
паспорт
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За четыре года российское гражданство получили почти 900 тысяч украинцев. Почти половина из них - в прошлом году.
За 2020 год российское гражданство получили 409 549 украинцев, свидетельствуют данные МВД РФ.

Это на 110 127 человек большое, чем годом ранее.

Также за прошлый год принято решение о выдаче 36 790 видов на жительство для украинцев. Всего на сегодня по видам на жительство в РФ проживает 124 528 украинцев.

Кроме того, граждане Украины в 2020 году получили 19 615 разрешений на временное проживание. По таким документам в РФ сейчас проживает 68 673 украинца.

Также в МВД РФ сообщают, что в 2020 году 204 269 граждан Украины посещали РФ с частными визитами, 148 63 граждан - по работе, 10 115 граждан – с целью учебы, 19 086 граждан – как туристы и по иным причинам – 23 819 граждан.

За год года МВД РФ поставило на миграционный учет 791 618 украинцев, из них 72 181 человек были зарегистрированы по месту жительства и 719 437 человек – поставлены на учет по месту пребывания. В то же время, в 2020 году РФ сняла с миграционного учета 731 862 украинца.

Отметим, в 2019 году российское гражданство получили 299 422 украинцев, в 2018 - 83 081, в 2017 - 85 119.

Напомним, с 17 июня 2020 года в РФ отменили обязательный экзамен по русскому языку для получения гражданства, если заявитель свободно им владеет. А с 24 июля заработала упрощенная процедура получения гражданства. По новым правилам, человек не обязан отказываться от прежнего гражданства.

Источник: https://korrespondent.net/
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