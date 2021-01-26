За год гражданство РФ получили 410 тысяч украинцев

За 2020 год российское гражданство получили 409 549 украинцев, свидетельствуют данные МВД РФ.





Это на 110 127 человек большое, чем годом ранее.





Также за прошлый год принято решение о выдаче 36 790 видов на жительство для украинцев. Всего на сегодня по видам на жительство в РФ проживает 124 528 украинцев.





Кроме того, граждане Украины в 2020 году получили 19 615 разрешений на временное проживание. По таким документам в РФ сейчас проживает 68 673 украинца.





Также в МВД РФ сообщают, что в 2020 году 204 269 граждан Украины посещали РФ с частными визитами, 148 63 граждан - по работе, 10 115 граждан – с целью учебы, 19 086 граждан – как туристы и по иным причинам – 23 819 граждан.





За год года МВД РФ поставило на миграционный учет 791 618 украинцев, из них 72 181 человек были зарегистрированы по месту жительства и 719 437 человек – поставлены на учет по месту пребывания. В то же время, в 2020 году РФ сняла с миграционного учета 731 862 украинца.





Отметим, в 2019 году российское гражданство получили 299 422 украинцев, в 2018 - 83 081, в 2017 - 85 119.





Напомним, с 17 июня 2020 года в РФ отменили обязательный экзамен по русскому языку для получения гражданства, если заявитель свободно им владеет. А с 24 июля заработала упрощенная процедура получения гражданства. По новым правилам, человек не обязан отказываться от прежнего гражданства.



