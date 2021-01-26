В Украине оценили золоторудный потенциал

В Украине есть семь золоторыдных месторождений, на одном из них идет добыча. Об этом рассказал во вторник, 26 января, глава Госгеонедр Роман Опимах, сообщает УНН.





“Украина обладает существенным золоторудным потенциалом. На учете 7 месторождений, на 5 из них изданы специальные разрешения. Добыча сейчас происходит на Мужиевском месторождении...”, - рассказал Опимах.





Напомним, Мужиевский золоторудник возобновил работу 22 октября 2020 года. Это единственное в стране золотодобывающее предприятие с подтвержденными запасами. Предприятие заработало после 15 лет простоя.



