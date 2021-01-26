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Новости
Украина
26 января 21, 13:41
В Украине оценили золоторудный потенциал
золоторудный потенциал
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Прошлой осенью в Украине спустя 15 лет простоя заработал Мужиевский золоторудник. Всего в стране семь золоторыдных месторождений.
В Украине есть семь золоторыдных месторождений, на одном из них идет добыча. Об этом рассказал во вторник, 26 января, глава Госгеонедр Роман Опимах, сообщает УНН.

“Украина обладает существенным золоторудным потенциалом. На учете 7 месторождений, на 5 из них изданы специальные разрешения. Добыча сейчас происходит на Мужиевском месторождении...”, - рассказал Опимах.

Напомним, Мужиевский золоторудник возобновил работу 22 октября 2020 года. Это единственное в стране золотодобывающее предприятие с подтвержденными запасами. Предприятие заработало после 15 лет простоя.

Источник: https://korrespondent.net/
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