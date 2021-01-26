Против Google подали иск, требуя заблокировать Telegram

Глава американской неправительственной организации "Коалиция за безопасный интернет" Марк Гинзберг, бывший также послом США в Марокко при президентстве Билла Клинтона, 25 января подал иск в суд Калифорнии с требованием к компании Alphabet Inc. удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play.

Как сообщает Bloomberg, 17 января он подал аналогичную жалобу против Apple.

"Google не предпринял никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями, которые он предпринял против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента", — говорится в иске.

По мнению истца, этот мессенджер, "особенно после убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена на посту президента", используется для угроз, поощрения и координации расистского насилия. В иске Гинзберг также обвиняет Telegram в том, что он используется в качестве платформы для продажи наркотиков.

Напомним, после беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года хостинг упомянутой соцсети Parler, служившей, в частности, платформой для общения сторонников президента Дональда Трампа, прекратила компания Amazon, а приложение из своих магазинов удалили Apple и Google.

