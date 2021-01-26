Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.19
USD
28.17
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 января 21, 19:33
Против Google подали иск, требуя заблокировать Telegram
Telegram
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Истцом выступил выросший в Израиле экс-посол США в Марокко

Глава американской неправительственной организации "Коалиция за безопасный интернет" Марк Гинзберг, бывший также послом США в Марокко при президентстве Билла Клинтона, 25 января подал иск в суд Калифорнии с требованием к компании Alphabet Inc. удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play.

Как сообщает Bloomberg, 17 января он подал аналогичную жалобу против Apple.

"Google не предпринял никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями, которые он предпринял против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента", — говорится в иске.

По мнению истца, этот мессенджер, "особенно после убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена на посту президента", используется для угроз, поощрения и координации расистского насилия. В иске Гинзберг также обвиняет Telegram в том, что он используется в качестве платформы для продажи наркотиков.

Напомним, после беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года хостинг упомянутой соцсети Parler, служившей, в частности, платформой для общения сторонников президента Дональда Трампа, прекратила компания Amazon, а приложение из своих магазинов удалили Apple и Google.

Delo
Ещё по теме:
В 2027 году произойдет необычное солнечное затмение
В Евросоюзе обновили список стран "зеленой зоны"
В Израиле призывают забрать останки Нахмана из Умани
Советник Израиля по COVID-19 написал письмо Зеленскому
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина провалилась с планами против России в ПАСЕ
noimageВ Украине оценили золоторудный потенциал
noimageЗа год гражданство РФ получили 410 тысяч украинцев
noimageРада одобрила допуск иностранных войск в Украину на учения
noimageВ Украине увеличился прирост случаев COVID
Лента новостей