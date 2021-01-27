На Донбассе ранен украинский боец

В результате вражеского обстрела на Донбассе получил ранение украинский военнослужащий. Воин находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

- 26 января, около 19.00 в результате обстрела противником наших позиции в районе Попасной получил ранения один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое, - отмечено в сообщении.

В связи с этим украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины". Также была направлена соответствующая нота в Специальную мониторинговую миссия ОБСЕ в Украине.

Согласно решению участников ТКГ, на территории Донбасса действуют договоренности о полном и всеобъемлющем прекращении огня с 27 июля. Кроме того, 19 августа стороны приняли решение о разминировании 20 участков и согласовали четыре новых участка разведения сил и средств в Донбассе.

Несмотря на данные соглашения, российская сторона неоднократно нарушала "режим тишины", атакуя наши позиции. 21 января в результате снайперского огня со стороны боевиков погиб украинский морпех. А 25 января враг совершил обстрелы в районе Золотого Луганской области. В результате получил ранения украинский защитник. Ему оказали медицинскую помощь, состояние расценивается как тяжелое.