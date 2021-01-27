Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.12
USD
28.16
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 января 21, 09:02
На Донбассе пять обстрелов, ранен военный
ООС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Противник вел прицельный обстрел позиций украинских военных в районе Новоалександровки, в результате чего был ранен украинский защитник.
Противник вел прицельный обстрел позиций украинских военных в районе Новоалександровки, в результате чего был ранен украинский защитник.

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что неподалеку Новоалександровки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.

"Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", – говорится в утренней сводке штаба.

Также сообщается, что вблизи Новозвановки противник применил автоматический станковый гранатомет.

Неподалеку Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки зафиксировано применение снайперского оружия.

В пресс-центре подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Сообщается, что с начала текущих суток, 27 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за сутки 25 января на Донбассе зафиксировали семь обстрелов, также был ранен один военный.
Korrespondent
Ещё по теме:
На Донбассе четыре раза нарушили "тишину"
Когда Украина получит первые вакцины от COVID-19?
Шмыгаль высказался о покупке газа напрямую из России
В Украине увеличился прирост случаев COVID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Разумков оценил основания для роспуска Верховной Рады
noimageНафтогаз установил тариф ниже рекомендованного
noimageВ Украине резко увеличился суточный прирост COVID
noimageНа Донбассе пять обстрелов, ранен военный
noimageУкраина сократила запасы газа в ПХГ
Лента новостей