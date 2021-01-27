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Новости
Украина
27 января 21, 11:11
Украина сократила запасы газа в ПХГ
газ
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Объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 21,593 млрд куб. м. За неделю запасы сократились на 671,29 млн куб. м, или 3%.
Об этом сообщил ООО «Оператор ГТС Украины».

По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Из ПХГ Украины в течение суток 25 января отобрано 66,13 млн куб. м газа.

При этом в данных за 25 января указано, что в Украину из Словакии, Венгрии и Польше голубое топливо не поступало.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как известно, правительство приняло решение о снижении цен на газ для украинцев. Тариф снизили до 6,99 грн за кубометр.

Также «Нафтогаз» предложил украинцам платить в феврале за газ меньше, чем определило правительство.

Источник: https://ru.slovoidilo.ua/
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