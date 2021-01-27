Украина сократила запасы газа в ПХГ

Об этом сообщил ООО «Оператор ГТС Украины».





По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.





Из ПХГ Украины в течение суток 25 января отобрано 66,13 млн куб. м газа.





При этом в данных за 25 января указано, что в Украину из Словакии, Венгрии и Польше голубое топливо не поступало.





Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.





Как известно, правительство приняло решение о снижении цен на газ для украинцев. Тариф снизили до 6,99 грн за кубометр.





Также «Нафтогаз» предложил украинцам платить в феврале за газ меньше, чем определило правительство.



