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Украина
27 января 21, 13:06
Разумков оценил основания для роспуска Верховной Рады
Дмитрий Разумков
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Спикер парламента считает, что основания для роспуска Верховной Рады может и не появиться в ближайшее время.
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что оснований для досрочного прекращения полномочий парламента на сегодняшний день нет. Об этом во вторник, 26 января, он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

"Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины 9-го созыва сегодня нет. И я уверен, в дальнейшем тоже не появится", - подчеркнул Разумков.

Ранее Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что принятая система штрафов оказалась эффективным механизмом в борьбе с прогулами нардепов. 

Источник: https://korrespondent.net/
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