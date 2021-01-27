Разумков оценил основания для роспуска Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что оснований для досрочного прекращения полномочий парламента на сегодняшний день нет. Об этом во вторник, 26 января, он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.





"Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины 9-го созыва сегодня нет. И я уверен, в дальнейшем тоже не появится", - подчеркнул Разумков.





Ранее Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что принятая система штрафов оказалась эффективным механизмом в борьбе с прогулами нардепов.



