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Новости
Украина
27 января 21, 12:40
На Донбассе пять обстрелов, ранен военный
Донбасс
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Противник вел прицельный обстрел позиций украинских военных в районе Новоалександровки, в результате чего был ранен украинский защитник.
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что неподалеку Новоалександровки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.

"Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", – говорится в утренней сводке штаба.

Также сообщается, что вблизи Новозвановки противник применил автоматический станковый гранатомет.

Неподалеку Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки зафиксировано применение снайперского оружия.

В пресс-центре подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Сообщается, что с начала текущих суток, 27 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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