Нафтогаз установил тариф ниже рекомендованного

Газопоставляющая компания Нафтогаз установила цену на газ в феврале - 6,86 грн/куб.м (с учетом НДС), что ниже, чем предельные 6,99 грн/куб.м, утвержденные Кабмином. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-службе Нафтогаза.





"В феврале в рамках тарифного плана Месячный цена голубого топлива - 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки", - сообщили в пресс-центре.





В Нафтогазе также утверждают, что открытый рынок газа продолжает работать и в компании стараются предложить пользователям лучшую цену.





Как сообщалось, Кабмин утвердил предельную цену на газ - до конца отопительного сезона она составит 6,99 гривен за кубометр. Таким образом правительство отнесло газ в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство.



