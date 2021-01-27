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27 января 21, 12:45
Нафтогаз установил тариф ниже рекомендованного
газ
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Цена на газ в феврале у компании будет на 13 копеек меньше, чем установленный правительством предельно допустимый показатель в 6,99 грн/куб.м.
Газопоставляющая компания Нафтогаз установила цену на газ в феврале - 6,86 грн/куб.м (с учетом НДС), что ниже, чем предельные 6,99 грн/куб.м, утвержденные Кабмином. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

"В феврале в рамках тарифного плана Месячный цена голубого топлива - 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки", - сообщили в пресс-центре.

В Нафтогазе также утверждают, что открытый рынок газа продолжает работать и в компании стараются предложить пользователям лучшую цену.

Как сообщалось, Кабмин утвердил предельную цену на газ - до конца отопительного сезона она составит 6,99 гривен за кубометр. Таким образом правительство отнесло газ в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство. 

Источник: https://korrespondent.net/
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