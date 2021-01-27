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Новости
Украина
27 января 21, 20:32
СБУ опубликовала архивы о расстрелах в Бабьем Яру
Холокост
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В документах из архива СБУ есть воспоминания киевлян, которые жили неподалеку от места страшных расстрелов.

В день памяти жертв Холокоста СБУ опубликовала архивные документы с воспоминаниями киевлян о расстрелах в Бабьем Яру. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"В документах, которые хранятся в архиве СБУ, есть воспоминания киевлян, которые жили неподалеку от места страшных расстрелов. Одна из них - Мария Луценко, которая проживала на ул. Мельникова (сегодня - ул. Ильенко)", - говорится в сообщении.

"Я видела, как людей раздевали и расстреливали над обрывом, детей бросали без расстрела ... Однажды к нам во двор забежал подросток, весь в крови, просил дать ему воды. Он упал в овраг невредимым и после окончания расстрелов выбрался из-под трупов", - зафиксировано в ее показаниях.

Больше воспоминаний об ужасных событиях тех лет можно прочитать на сайте электронного архива Украинского освободительного движения.
Korrespondent
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