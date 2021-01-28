Список продуктов, которые лучше не покупать в супермаркете

Лучше отказаться от покупки некоторых магазинных товаров и идти на рынок.





Эксперты настоятельно рекомендуют не все продукты покупать в супермаркетах.





Существует вероятность купить опасный продукт на рынке как большого города, так и в магазине. Таким образом, есть продукты, которых стоит вовсе избегать, пишут "Вести-ua.net".





Например, на готовые салаты в супермаркетах лучше не соблазняться, поскольку в них могут быть обветренные уже продукты или те, в которых уже истекает срок годности.





Вместе с тем от употребления чая и кофе, которые продаются в бутылках, тоже лучше отказаться, ведь это может привести к образованию камней в почках.





Безглютеновая выпечка тоже не лучший выбор, поскольку она может и стоить дороже, но при этом в ней может быть много сахара, жиров и усилителей вкуса.





Обезжиренные молочные продукты в супермаркете в виде молока, творога, кефира, йогурта, представляют собой реальную угрозу для сердечно-сосудистой системы.





Упакованные овощные салаты тоже вредны, поскольку зачастую они просто кишат бактериями, вызывающими кишечные заболевания. Тем не менее есть способ обезвредить эти салаты, а все что нужно залить овощи водой с солью, добавить каплю уксуса или лимонного сока и дайте время им постоять.





Молотые специи из магазина тоже не нужны в вашей корзине. Лучше покупайте специи целыми и самостоятельно их измельчайте.





Такое популярное лакомство как пирожное "картошка" является опасным для здоровья продуктом из-за того, что состоит практически из кондитерских отходов.



