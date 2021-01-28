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Украина
27 января 21, 22:18
Список продуктов, которые лучше не покупать в супермаркете
супермаркет
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Составлен список продуктов, которые украинцам лучше не покупать в супермаркетах
Лучше отказаться от покупки некоторых магазинных товаров и идти на рынок.

Эксперты настоятельно рекомендуют не все продукты покупать в супермаркетах.

Существует вероятность купить опасный продукт на рынке как большого города, так и в магазине. Таким образом, есть продукты, которых стоит вовсе избегать, пишут "Вести-ua.net".

Например, на готовые салаты в супермаркетах лучше не соблазняться, поскольку в них могут быть обветренные уже продукты или те, в которых уже истекает срок годности. 

Вместе с тем от употребления чая и кофе, которые продаются в бутылках, тоже лучше отказаться, ведь это может привести к образованию камней в почках.

Безглютеновая выпечка тоже не лучший выбор, поскольку она может и стоить дороже, но при этом в ней может быть много сахара, жиров и усилителей вкуса.

Обезжиренные молочные продукты в супермаркете в виде молока, творога, кефира, йогурта, представляют собой реальную угрозу для сердечно-сосудистой системы.

Упакованные овощные салаты тоже вредны, поскольку зачастую они просто кишат бактериями, вызывающими кишечные заболевания. Тем не менее есть способ обезвредить эти салаты, а все что нужно залить овощи водой с солью, добавить каплю уксуса или лимонного сока и дайте время им постоять.

Молотые специи из магазина тоже не нужны в вашей корзине. Лучше покупайте специи целыми и самостоятельно их измельчайте.

Такое популярное лакомство как пирожное "картошка" является опасным для здоровья продуктом из-за того, что состоит практически из кондитерских отходов.

Источник: hyser.com.ua
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