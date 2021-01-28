На Донбассе удвоилось число обстрелов

За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, военнослужащие не пострадали. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.





"За прошедшие сутки, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в утренней сводке штаба.





В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, неподалеку Павлополя, наемники открывали огонь из минометов 120 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Богдановка враг применил против украинских бойцов станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также зафиксировали несколько выстрелов из снайперского оружия. В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного (Приазовье) - еще и из подствольного гранатомета.





В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, недалеко от населенного пункта Зайцево, наемники вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а у Луганского - из станкового противотанкового гранатомета.





С начала текущих суток вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.





Напомним, за сутки 26 января на Донбассе было зафиксировано пять обстрелов, один военный получил ранение.



