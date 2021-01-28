В Украине обесточены полторы сотни городов и сел

В Украине по состоянию на утро четверга, 28 января, из-за осложнения погодных условий остаются обесточенными 143 населенных пункта в четырех областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.





"Из-за осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 143 населенных пункта в 4 областях, а именно: Одесская - 113, Кировоградская - 19, Черкасская - 10 и Запорожская – 1", - говорится в сообщении.





Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



