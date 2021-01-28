Украина улучшила позиции в рейтинге коррупции

В Украине за год индекс восприятия коррупции вырос на девять позиций и теперь страна занимает 117 место из 180. Об этом в четверг, 28 января, сообщает пресс-служба НАБУ.





Отмечается, что Индекс восприятия коррупции в Украине составляет 33 балла, что опрелило 117 место из 180 стран. Transparency International сегодня презентовало CPI-2020, согласно которому Украина получила на 3 балла больше, чем в прошлом году, и поднялась на девять позиций в глобальном рейтинге стран.





Справка: Индекс восприятия коррупции – показатель, составляемый международной неправительственной организацией Transparency International с целью отражения оценки уровня восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями по стобальной шкале. Составляется ежегодно с 1995 года. Индекс представляет собой оценку от 0 (максимальный уровень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции).















