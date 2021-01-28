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Новости
Украина
28 января 21, 13:47
Украина улучшила позиции в рейтинге коррупции
НАБУ
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Аналитики Transparency International констатируют некоторое сокращение коррупции в Украине. Страна набрала 33 балла по стобальной шкале, где ноль означает максимальный уровень коррупции, а 100 баллов ее отсутствие.
В Украине за год индекс восприятия коррупции вырос на девять позиций и теперь страна занимает 117 место из 180. Об этом в четверг, 28 января, сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что Индекс восприятия коррупции в Украине составляет 33 балла, что опрелило 117 место из 180 стран. Transparency International сегодня презентовало CPI-2020, согласно которому Украина получила на 3 балла больше, чем в прошлом году, и поднялась на девять позиций в глобальном рейтинге стран.

Справка: Индекс восприятия коррупции – показатель, составляемый международной неправительственной организацией Transparency International с целью отражения оценки уровня восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями по стобальной шкале. Составляется ежегодно с 1995 года. Индекс представляет собой оценку от 0 (максимальный уровень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции).





Источник: https://korrespondent.net/
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